Maltrattamenti al gatto, nuovi guai per Zouma: l'Adidas interrompe la sponsorizzazione

Non accenna a placarsi la tempesta che si è scatenata su Kurt Zouma dopo il vergognoso video in cui è stato ripreso mentre maltrattava uno dei suoi due gatti. La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals ha preso in affidamento i due felini e ha annunciato di aver sporto denuncia presso la polizia. Nel frattempo, l'Adidas ha confermato di aver interrotto il rapporto di sponsorizzazione con il difensore francese.