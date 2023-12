Man City e le polemiche al 94° del match contro il Tottenham: la presa di posizione della FA

Nota della FA a seguito di Manchester City-Tottenham, match andato in scena ieri per la 14ª giornata di Premier League terminato 3-3. Attraverso la nota della Federcalcio inglese si apprende che i Citizens, in occasione delle contestazioni dei giocatori Pep Guardiola a seguito di una decisione arbitrale, sono accusati di aver violato la regola E20.1 del regolamento non riuscendo ad "evitare che i propri giocatori tenessero un comportamento improprio" al 94° di gioco.

Il Manchester City ha tempo fino al 7 dicembre per rispondere a tale comunicazione.