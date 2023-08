Man City, Guardiola non si accontenta: seconda offerta in arrivo per acquistare Paquetà

Fresco di vittoria all'esordio in Premier League 2023-2024 contro il Burnley, il Manchester City è ancora a caccia degli ultimi tasselli per completare la rosa di mister Guardiola. Come riporta Football Insider, i Citizens sono pronti infatti a presentare una nuova offerta per il centrocampista del West Ham Lucas Paquetá, dopo il no degli Hammers alla loro prima proposta intorno ai 70 milioni di sterline. La richiesta da Londra è di oltre 90 milioni di sterline.

Il brasiliano ex Milan è il primo obiettivo del City per rinforzare ulteriormente la linea mediana e potrebbe andare così a ricongiungersi con un altro centrocampista che ha giocato in Serie A, prelevato proprio in questa sessione di mercato e in campo anche ieri sera: Mateo Kovacic, croato ex Inter e Chelsea.