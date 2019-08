Man United, niente Milan per Pogba: il francese sta forzando la sua cessione

Alle 18.30 il Manchester United affronterà il Milan nell'amichevole valida per l'International Champions Cup (Diretta su Sportitalia) ma dovrà fare a meno di Paul Pogba. Ufficialmente il centrocampista francese sarà assente a causa di un problema alla schiena ma seconda quanto riporta il Daily Mail questo sarebbe un modo per cercare di forzare la sua cessione al Real Madrid in questi ultimi giorni di mercato.