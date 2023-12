Manca sempre meno a Newcastle-Milan: ecco come arrivano alla partita le due squadre

Per provare a salire in corsa sull'ultimo treno in direzione Ottavi di finale di Champions League, vincere è l'unica opzione. Allo stadio St James' Park si incontrano due squadre che stanno attraversando un momento di forma poco brillante, e che sognano di dare una svolta alla propria stagione in una notte da brividi. Gioia o amarezza, tutto in novanta minuti. Champions, Europa League o nessuna delle due competizioni: questo è il bivio che attende rossoneri e Magpies in questo turno conclusivo del Girone F. Avviciniamoci al fischio d'inizio delle 21.00 con la nostra Match Preview.

QUI MILANELLO

Un risultato negativo significherebbe eliminazione dalle competizioni europee, un pari manderebbe in Europa League il Newcastle e un successo potrebbe non essere abbastanza per strappare il pass per gli Ottavi. L'imperativo per il Milan è lottare fino all'ultimo secondo e pensare solo ai tre punti da conquistare. Vietato fare calcoli, anche perché dall'altra parte il Borussia Dortmund è già qualificato ma vuole chiudere al comando, mentre il PSG centrerebbe l'accesso al prossimo turno anche con un pareggio ma vincendo scavalcherebbe i gialloneri. Tutto è ancora aperto, e per crederci e sognare Mister Pioli farà affidamento ai suoi uomini chiave. Recuperati e a disposizione Rafa Leão e Noah Okafor in avanti, lo schieramento iniziale - per uomini e modulo - dovrebbe essere molto simile a quello osservato a Bergamo in Serie A.

"Abbiamo solo un obiettivo e una sola possibilità, vogliamo vincere la partita" - ha dichiarato Mister Pioli alla vigilia. "Siamo consapevoli dell'importanza della gara e del continuare a giocare in Europa, questo è il primo vero bivio della stagione. Ci aspettiamo tutti di fare una grande prova, sfidiamo un avversario molto difficile e tosto. In casa hanno battuto tante grandi squadre".

QUI NEWCASTLE

Così come il Milan, anche il Newcastle è reduce da una sconfitta esterna in campionato, ovvero il 4-1 in casa del Tottenham che ha fatto seguito al netto 3-0 incassato contro l'Everton. La formazione di Howe condivide anche gli stessi punti dei rossoneri nel Girone F (5), ma è in vantaggio per via di una migliore differenza reti e potrebbe accontentarsi di non perdere per chiudere al terzo posto. Gli inglesi brillano tra le mura amiche - dove hanno già superato PSG, Arsenal, Manchester United, Manchester City e Chelsea in questa stagione - e segnano tanto, ma devono anch'essi fare i conti con numerose assenze nel proprio organico. All'appello mancheranno sicuramente Pope, Botman, Burn, Anderson, Murphy e Barnes tra chi ha giocato all'andata, oltre allo squalificato Tonali.

"Vogliamo che Newcastle-Milan diventi una notte magica di Champions League" - ha commentato Eddie Howe in conferenza stampa. "Abbiamo lavorato duramente per essere qui, daremo tutto per provare a vincere e a passare il turno. Abbiamo tanti infortunati e rispettiamo i rossoneri, ma siamo fiduciosi e con il sostegno dei nostri tifosi potremo fare una grande gara".

I NUMERI PRE-PARTITA

I rossoneri sono la squadra con la più grande differenza tra i gol realizzati e gli xG prodotti nel torneo in corso (-4.9: 3 gol e 7.9 di Expected Goals). Nelle prime cinque giornate di questa Champions League, il Milan è stata la squadra con la più alta percentuale di passaggi che hanno superato la linea difensiva avversaria (15,4%). Théo Hernández è il giocatore che ha effettuato il maggior numero di questi passaggi nella competizione in corso (41). Rafael Leão (54) del Milan è uno dei soli tre giocatori ad aver completato 50+ dribbling in Champions League dall'inizio della scorsa stagione, insieme a Vinícius Júnior e Khvicha Kvaratskhelia. L'esterno portoghese ha anche la miglior percentuale di dribbling riusciti tra questi tre giocatori (55,7%).