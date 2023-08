Mancano tre giorni all'esordio del Milan in campionato a Bologna

Mancano solo tre giorni all'esordio in campionato del Milan. La Serie A comincerà sabato 19 ma i rossoneri saranno in campo per ultimi, nel secondo posticipo del lunedì. La sfida al Bologna, che si disputerà allo stadio Renato Dall'Ara, è in programma alle ore 20.45 e sarà visibile su DAZN. Come sempre potrete seguire il live d'avvicinamento alla gara, gli ultimi aggiornamenti e il live testuale della partita in diretta su MilanNews.it.