Manchester City, Haaland si presenta: "Lavoro, sorrisi e vittorie"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Lavoro, sorrisi e altri trofei": e' la formula magica di Erling Haaland, attaccante norvegese acquistato dal Manchester City, che lo ha pagato 75 milioni al Borussia Dortmund. Haaland e' stato presentato ai tifosi dei Citizens, insieme agli latri nuovi acquisti. "Cosa penso di portare? Sono un giocatore che sorride molto, lavora molto e ama molto il gioco. Io da attaccante voglio divertirmi perché quando mi diverto faccio gol, amo giocare a calcio e spero di sorridere molto qui. Il City e' tutto un altro livello", le sue parole in conferenza stampa. Haaland, 21 anni e già una valanga di gol tra Bundesliga (62) e Champions (15) ha ammesso di dover migliorare ancora molto ("nel colpo di testa e nei movimenti con palla e seza palla") e ha poi parlato delle sue ambizioni, soprattutto in chiave Champions. "Qualsiasi giocatore vuole vincere trofei e migliora ogni giorno per arrivare al massimo livello. A volte vedo altri giocatori postare foto con trofei e mi dico "vorrei essere al suo posto, in questo momento". Ma devo continuare a lavorare sodo e spero di poter vincere alcuni trofei in futuro. E quanto alla Champions - la conclusione - dico solo che e' la mia competizione preferita". (ANSA).