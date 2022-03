Manchester United, Ancelotti nel mirino per la panchina: c'è anche il benestare di Ferguson

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Manchester United avrebbe già deciso di non confermare Ralf Rangnick sulla propria panchina in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Times, non ci sono solo Mauricio Pochettino, Erik ten Hag o Luis Enrique nel mirino del club inglese, ma ci sarebbe anche Carlo Ancelotti. L'attuale manager del Real Madrid viene considerato il profilo giusto, per esperienza e carisma anche dall’ex tecnico Sir Alex Ferguson. Lo stesso ex tecnico scozzese, pare, aver già dato la propria benedizione circa la scelta di Ancelotti visto il rapporto di amicizia che lo lega al tecnico emiliano ex Milan.