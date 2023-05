Manchester United, fuori tutto! Tredici esuberi per i Red Devils

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Manchester United ha la sua "lista nera". In attesa del passaggio di proprietà (la famiglia Glazer non ha ancora accettato nessuna delle offerte pervenute), i Red Devils programmano la prossima stagione e in estate proveranno a liberarsi di alcuni "esuberi".

Sono ben 13, tra i quali alcuni giocatori pagati moltissimo e che non hanno reso come da aspettative: su tutti, come riportano diversi quotidiani inglesi, Harry Maguire e Donny van de Beek, in cima all'elenco formato anche da Anthony Elanga, Eric Bailly, Alex Telles, Aaron Wan-Bissaka, Brandon Williams, Anthony Martial, Facundo Pellistri, Amad Diallo, Victor Lindelöf, Phil Jones e Scott McTominay.