Manchester United, furto in casa mentre Pogba gioca: "Il peggior incubo'

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - In campo la delusione dell'eliminazione dalla Champions, ma dopo anche peggio: Paul Pogba ha raccontato, a 36 ore dalla sconfitta del Manchester United all'Old Trafford contro l'Atletico Madrid, di aver "vissuto il peggior incubo familiare" quando terminato l'incontro è stato informato che i ladri erano entrati in casa sua a tarda sera, mentre i due figli di tre e un anno dormivano, con la tata in casa. "Per fortuna non e' successo nulla a loro, ma tornare a casa e non sapere se erano illesi è stato terribile", ha raccontato il centrocampista francese, entrato nella parte finale della partita e accompagnato allo stadio dalla moglie. Pogba ha offerto una ricompensa in denaro a chiunque "sia in grado di aiutarci" nelle indagini. "Come padre - ha raccontato - non c'è sensazione peggiore che non essere in grado di proteggere i propri figli: spero sinceramente che nessuno debba mai provare quello che ho provato io martedì sera". Quello del 29enne centrocampista non è il primo caso di furti notturni a Manchester. Nei mesi scorsi Cancelo, difensore del City, aveva reagito all'intrusione di ladri nella sua villa ed era stat colpito al volto. (ANSA).