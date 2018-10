Manchester United, Martial continua a segnare: i corteggiatori fanno sul serio

Il contratto di Anthony Martial è in scadenza. Squadre di tutta Europa, Italia compresa sono interessate a lui, ed il suo rendimento è schizzato alle stelle. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per un caso di mercato tra i più appassionanti degli ultimi tempi, specie per le cifre che lo potrebbero contraddistinguere oltre che per le squadre potenzialmente coinvolte. Inter, Milan e Juventus seguito da tempo il profilo dell’ex giocatore del Monaco, il quale sembra essere riuscito a far esplodere il suo talento e le sue qualità sin qui inespresse proprio in concomitanza della fine del suo contratto con il Manchester United: anche per questo motivo l’asta è alle porte, giustificata dall’occasione di mercato che l’acquisizione di Martial andrebbe a significare per la squadra che dovesse riuscire a farlo suo. Ad Old Trafford c’è ancora la convinzione di poterlo trattenere, così come in giro per l’Europa ci sono ottimi spiragli rispetto alla speranza di riuscire a convincere il classe 1995 a sposare un nuovo tipo di progetto. Insomma, settimane calde, bollenti, in arrivo sul fronte Manchester-Serie A.