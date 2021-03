Il Manchester United, prossimo avversario del Milan in Europa League, non perde da 11 partite ufficiali. L’ultima sconfitta dei ‘Red Devils’, risale allo scorso 27 gennaio contro lo Sheffield United in casa in un match di Premier League. Da li in poi, solo vittorie (5) e pareggi (6). Nell’ultima partita, il Manchester United ha vinto il derby contro i rivali del Manchester City.