Mancini, a Europei per arrivare in fondo

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Obiettivo minimo agli Europei? Non c'è. Dobbiamo partire per arrivare in fondo. Ricordo l'affetto dei tifosi di Italia '90 e credo possa tornare, basta che la nazionale torni a vincere". Così il ct della Nazionale Roberto Mancini, a margine della presentazione del nuovo accordo tra Figc e Rai fino ai mondiali 2022. "Il nostro progetto è riportare la nazionale dove merita di stare. Non vinciamo un Europeo da oltre 50 anni e sarebbe ora di poterci pensare. Questi sono i progetti più vicini" ha aggiunto Mancini. Sulla possibilità di convocare Buffon e De Rossi, Mancini ammette: "Era un'idea del presidente Gravina che mi ha trovato d'accordo, sono gli unici reduci del 2006, sarebbe una cosa bella. Per l'Europeo? No, magari per il mondiale…", conclude il ct ridendo.