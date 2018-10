Mancini, all'Italia serve un Icardi

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Abbiamo bisogno di un centravanti di fiducia, che dia certezze, come lo è Icardi nell'Inter": parola di Roberto Mancini. Il ct azzurro, ieri sera ospite di "Sky calcio club" ha tracciato un primo bilancio e fissato gli obiettivi della Nazionale. A cominciare dall'attacco: "Immobile e Belotti? li aspettiamo entrambi - le parole di Mancini - Davanti vorrei avere l'imbarazzo della scelta. Immobile ha la mia fiducia, altrimenti non lo avrei convocato. È sempre stato chiamato tranne quando di mezzo c'erano degli infortuni. Alla Lazio fa tanti gol e se li farà in Nazionale non avrà problemi. Idem Belotti, io mi auguro che ce ne possano essere tanti di attaccanti che fanno gol: se giochi bene e poi non segni allora non vinci". E Balotelli? "Spero si possa riprendere, a 28 anni è ancora giovane. Ha grandi qualità e dipende tutto da lui. Noi la possibilità gliela abbiamo data e sicuramente gliela ridaremo. Ma deve stare bene".