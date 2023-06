Mancini bacchetta: "Donnarumma e Acerbi non si divertono? Problema loro, dovevano dirmelo prima"

MilanNews.it

Le parole di Acerbi e Donnarumma di giovedì ("Non ci divertiamo più come prima", ndr) hanno lasciato perplesso Roberto Mancini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finalina di Nations League contro l'Olanda. Queste le sue parole: "Non so se abbiano detto davvero queste parole: a me non le hanno dette, glielo chiederò. Però, al di là della stanchezza di fine stagione, se non si divertono loro è un problema. A me, appena arrivo in uno stadio così, su un campo così, viene voglia di giocare a pallone. Ti devi sempre divertire, se è così dovevano dirmelo prima...".