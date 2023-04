Mancini: "Balotelli in azzurro capitolo chiuso? Penso di sì"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 03 APR - "Balotelli in Nazionale è un capitolo chiuso? Sì, penso di sì. Gianluca Mancini? Lo abbiamo fatto debuttare noi in Nazionale, quando era ancora all'Atalanta, questo significa che crediamo nel giocatore, poi sono state fatte delle scelte ma è quasi sempre stato con noi". E' quanto detto da Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, dopo il rinnovo dell'accordo tra FIGC e TIM. Il ct dice la sua anche su Zaccagni, non convocato per gli ultimi match in azzurro: "E' lo stesso discorso fatto per Mancini: lo abbiamo fatto debuttare in Nazionale noi, questo vuol dire che crediamo in lui. Se un giocatore è bravo io lo chiamo". (ANSA).