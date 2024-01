Mancini, buona la prima (col brivido) in Coppa d'Asia: l'Arabia Saudita vince 2-1 in rimonta con l'Oman

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Comincia con una vittoria il cammino in coppa d'Asia per l'Arabia Saudita di Roberto Mancini. A Doha, il match con l'Oman è terminato sul punteggio di 2-1, con una rimonta in extremis della nazionale saudita. Ad aprire le marcature è stato Al Yahyaei per gli omaniti al 14' pt, su rigore, e solo al 33' della ripresa è arrivato il pareggio di Ghareeb, mentre la rete della vittoria per il ct italiano è stata realizzata da Al Bulayhi al 6' dei ben 13' di recupero concessi dall'arbitro. L'Arabia è nel gruppo F del torneo insieme con la la Thailandia, che ha battuto 2-0 il Kirghizistan. (ANSA).