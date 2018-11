Mancini, Italia d'attacco col Portogallo

(ANSA) - FIRENZE, 15 NOV - ''L'obiettivo fissato all'inizio era provare a qualificarci alla fase finale di Nations League, abbiamo perso in Portogallo schierando una squadra molto giovane, perdere ci poteva anche stare. Ora però abbiamo la possibilità di poterlo battere poi vedremo quel che accadrà tra Portogallo e Polonia''. Così Roberto Mancini a due giorni dalla sfida di San Siro contro i campioni d'Europa intervenendo a 'Vivo Azzurro', canale social della Nazionale. ''Sabato puntiamo a disputare una grande partita e a giocare bene come nelle ultime due gare - ha continuato il ct azzurro - Voglio un'Italia che attacca anche per ringraziare il pubblico di San Siro. So che verranno in tanti a sostenerci e questo è molto importante''.