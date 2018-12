Mancini, lavoro per vincere Euro 2020

(ANSA) - FIRENZE, 4 DIC - "Io non lavoro per preparare un'Italia competitiva ai Mondiali in Qatar: noi dobbiamo essere pronti per gli Europei, e andare li' per vincerli". Lo dice il ct della nazionale, Roberto Mancini, a Coverciano a margine del seminario Ussi-Figc. "Abbiamo tanto lavoro da fare, ma la strada intrapresa e' quella giusta - ha continuato Mancini - Intanto, abbiamo riportato entusiasmo, ci sono armonia e lo spirito giusto per fare bene".