Mancini, 'onoriamo l'affetto di Milano'

(ANSA) - FIRENZE, 12 NOV - Sono già più di 52 mila i biglietti venduti per Italia-Portogallo in programma sabato alle 20.45, a Milano, una gara decisiva per il verdetto della Nations League. "Il primo posto del girone è un obiettivo difficilissimo - ha ammesso Roberto Mancini - di sicuro giocheremo sabato per riuscirci sperando poi che la Polonia pareggi con i portoghesi. Inoltre vogliamo fare una grande partita anche per ringraziare i tifosi che stanno accorrendo numerosi a San Siro: Milano con la Nazionale ha sempre risposto alla grande". Tutto questo ad un anno esatto dalla gara con la Svezia giocata proprio a San Siro, che costò agli Azzurri l'eliminazione dalle qualificazioni ai Mondiali.