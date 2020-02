Mancini: "Questa Nazionale avrà grande futuro"

(ANSA) - GÉNOVA, 04 FEB - "Sono sicuro che questa nazionale avrà un grande futuro anche dopo gli Europei e i Mondiali in Qatar". Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini a Palazzo Ducale a Genova durante il ciclo di incontri 'Allenatori, i Guru del calcio in dialogo con gli intellettuali". Intervistato da Giovanna Melandri, il mister dell'Italia ha parlato dell'inizio della sua avventura sulla panchina azzurra: "I giocatori bravi in Italia ci sono e ci saranno sempre. Per ripartire abbiamo cercato ragazzi giovani magari con poca esperienza ma con tanto talento". (ANSA).