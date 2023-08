Mancini si presenta da ct: "investiamo sul futuro dell'Arabia"

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - "Vogliamo investire sul futuro dell'Arabia Saudita". Roberto Mancini si presenta da ct dell'Arabia saudita, in conferenza a Riad, e ringraziando "la federazione saudita per l'occasione che mi viene data" sottolinea di esser "contento di avere avuto tanto apprezzamento per quello che ho fatto con l'Italia". "Sono orgoglioso dell'incarico che mi è stato assegnato, c'è un progetto strategico da portare avanti che coinvolge i giovani; C'è tanto lavoro da fare, non sara' facile ma penso che potremo farcela". (ANSA).