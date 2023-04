Mancini su Napoli-Milan 0-4: "Vittoria meritata per i rossoneri. Sulla Champions..."

MilanNews.it

Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha parlato a margine del rinnovo della sponsorizzazione della TIM alla FIGC. Ecco le sue parole in merito alla vittoria del Milan contro il Napoli: "Se la vittoria del Milan può scompaginare la situazione della Champions? Non lo so, credo che la Champions sia un'altra cosa: il Milan ha meritato la vittoria, poi è chiaro che il Napoli non può vincerle tutte, qualche sconfitta può starci" riporta tuttomercatoweb.com.