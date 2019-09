Mancini sulla coppia Bonucci-Romagnoli: "Che non sia andata benissimo non è così"

Il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport della sfida contro la Finlandia: "E' una partita fuori casa, in Finlandia contro una squadra che dopo di noi le ha vinte tutte. Sicuramente è la squadra più in forma del gruppo anche se credo che la Bosnia sia la squadra più forti al di là del punteggio".

Quanto è vicina l’Italia di Mancini?

" Il gruppo è abbastanza fatto, poi ci può essere qualche cambio poco prima degli Europei ma i giocatori sono quelli che sono sempre venuti".

Cosa ti aspetti di diverso dalla squadra rispetto alla gara in Armenia?

"Solo un po’ più di attenzione. L'Armenia ad inizio gara sono venuti a pressarci però non è stato poco buono l'approccio. Diciamo che è stato forse un po’ più leggero, dovremo fare più attenzione ma l’attenzione deve esserci da quando siamo arrivati al 97'".

La coppia Romagnoli-Bonucci non è andata benissimo. Ti preoccupa?

"Che non sia andata benissimo non è così. Non è che l’Armenia è riuscita a creare mille occasioni, ha fatto tre, quattro contropiedi che noi abbiamo concesso però non sono arrivati a tirare spesso".