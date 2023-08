Mancini supera Guardiola: ora è lui l'allenatore più pagato al mondo

Da ieri Roberto Mancini è ufficialmente il nuovo commissario tecnico dell'Arabia Saudita. Un paio di settimane dopo aver rassegnato le sue dimissioni da ct dell'Italia, Mancini ha deciso di ripartire dal ricco paese arabo con un contratto senza precedenti per un allenatore: 25 milioni di euro più bonus per un contratto da circa 90 milioni complessivi che avrà validità fino a gennaio 2027, ovvero fino alla Coppa d'Asia che l'Arabia ospiterà in quella occasione.

Con questo contratto Mancini diventa l'allenatore più pagato al mondo e scalza Pep Guardiola che al City guadagna circa 23 milioni di euro a stagione. Sul gradino più basso del podio Steven Gerrard, anche lui volato in Arabia per allenare l'Al-Ettifaq.