Mandanda: "Sentirò stasera Maignan. Vado molto d'accordo con lui"

Hai sentito Maignan? È, secondo te, il portiere più forte del mondo? "Penso di sentirlo stasera, vado molto d'accordo con Mike, lo apprezzo tantissimo, tanto l'uomo quanto il portiere. È uno dei migliori portieri al mondo: è completo, in porta, nella lettura del gioco, nel gioco con i piedi, è uno tra i migliori per me". Così Steve Mandanda, portiere del Rennes, in conferenza stampa pre Milan.

E poi conosci molto bene anche Theo e Giroud:

"Li conosco, Mike come Theo e Olivier... Ma li conoscono anche i miei compagni di squadra. Ci siamo preparati con i video, sappiamo cosa aspettarci: dobbiamo essere attenti a tutti i giocatori del Milan perché sono tutti giocatori di grandissime qualità".