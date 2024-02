Mandanda subisce una doppietta da un giocatore del Milan... per la seconda volta: ecco quando era già successo

vedi letture

Steve Mandanda, espertissimo portiere francese, non ha potuto evitare i tre gol del Milan nella partita di oggi dei rossoneri contro il Rennes, debutto in Europa League per la squadra di Stefano Pioli che ha vinto agilmente 3-0. Mandanda ha subito il gol di Leao e la doppietta di Loftus-Cheek, ma non è la prima volta che subisce due gol dallo stesso giocatore in una sfida europea contro il Milan.

Era infatti già successo in Marsiglia-Milan del settembre 2009, quando a trafiggerlo per due volte nello stesso match fu nientemeno che Pippo Inzaghi.