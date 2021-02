Mandzukic verso la titolarità in coppa: il croato non gioca in Europa League da quasi 12 anni

Il Milan volerà a Belgrado per la riscossa. Il crollo con lo Spezia e lo scippo del primato da parte dei cugini interisti è una ferita aperta, e serve una reazione immediata. Pioli avrà il compito di motivare al meglio i propri giocatori, e in Serbia in attacco schiererà i due croati Mandzukic e Rebic, in pieno stile Guerra di Jugoslavia. Mario l’ha vissuta davvero: classe 1986, nel 1992 è dovuto emigrare a Stoccarda con la madre e papà Mato, anche lui calciatore, per sfuggire agli scontri interni nella sua Croazia. Diversa la situazione per il connazionale con la maglia numero 12: Ante è nato a Spalato nel 1993, e gli unici ricordi sono i racconti terribili dei parenti. Una cosa che però accomuna entrambi è lo spirito bellicoso che albeggia nei loro caratteri. Hanno la guerra dentro, ma non per forza è una cosa negativa: la decisione in campo, infatti, li ha portati nel 2018 a diventare vice-campioni del mondo, con la maglia a scacchi della propria nazionale. Nella bolgia del Marakàna di Belgrado, che rimarrà impressionante nonostante l’assenza del pubblico, a completare il trittico degli “Incredibil-ić” ci sarà, ovviamente, Zlatan Ibrahimovic, per cui occorre fare un discorso a parte. Ibra, infatti, probabilmente partirà dalla panchina, e non è né croato né serbo. Nelle sue vene, però, scorre sangue Balcanico, viste le origini jugoslave sia del padre (bosniaco) che di mamma Jurka (croata). E poi, di certo, non gli manca la cattiveria agonistica, e sarà fondamentale nello spogliatoio anche solo per la sua esperienza, dall’alto del ruolo di unico rossonero ad aver vinto l’Europa League. A portare esperienza ci penserà anche Mario Mandzukic, lui che ai tempi del Bayern Monaco ha anche vinto una Champions League. Il 9 rossonero negli ultimi anni è sempre sceso in campo in Europa ambendo alla coppa dalle grandi orecchie, eppure vanta anche qualche presenza in Europa League. Tutte risalgono alla stagione 2009/2010, quando era ancora alla Dinamo Zagabria: una vita fa. Con il Diavolo tenterà di tornare quel ragazzone croato che aveva stupito tutti in patria, con la speranza che in rossonero possa vivere una seconda giovinezza.

Giovanni Picchi