Maniero: "Boban eccezionale, ma quando ti ritrovi in altri scenari è difficile la convivenza"

Durante il programma "Taca La Marca" in onda su Radio Musica Television è intervenuto Filippo Maniero, ex attaccante del Milan.



La ripartenza: "Penso che in questo momento per quanto voglia bene al calcio si debba guardare al problema che purtroppo persiste. È inutile nascondersi, il sistema deve ripartire quando tutto tornerà alla normalità, già vedere gli stadi vuoti non è normale, se si pensa inoltre alla causa, ciò fa stare ancora più male. Ripartire ora sarebbe irrispettoso per tutte quelle persone che soffrono".



Decurtazioni: "Questo è un aspetto delicato, tenendo in considerazione le disparità economiche tra i top club di A e il resto del calcio italiano. Decurtare lo stipendio ai calciatori delle serie minori mi sembra una cosa difficile".





Maldini e Boban con il Milan: "Maldini è una persona consapevole di ciò che vuole, bisogna capire quali sono le sue direttive e se gli sta bene il ruolo che ricopre. È logico che giocare è una cosa mentre fare il dirigente è completamente diverso. Stessa discorso vale per Boban, un ragazzo eccezionale, ce ne vorrebbero tanti come lui nel mondo del calcio, ma quando ti ritrovi in altri scenari è difficile la convivenza, bisogna trovare il bandolo della matassa e che tutti vadano d'accordo".