Manifesti 'topi granata', daspo juventini

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - Sono stati identificati gli autori dei manifesti con pesanti sfottò nei confronti dei tifosi del Torino comparsi nei giorni scorsi a Torino. Si tratta di sette tifosi della Juventus, che sono stati sottoposti a daspo dal questore di Torino, Francesco Messina. "La condotta - si legge in una nota della Questura - rappresenta un incitamento o un'induzione alla violenza e può contribuire ad innalzare l'animosità tra le due tifoserie, mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica". Sui manifesti, affissi l'11 dicembre, era rappresentato un topo in maglia granata che veniva ricacciato in un tombino da un braccio bianconero. Sopra il disegno, c'era la scritta: "Questa settimana i topi escono a cercare rogne. Granata tornate nelle fogne". Gli ultrà bianconeri erano stati identificati e multati.