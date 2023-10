Mannari: "Il problema del Milan in questi anni è che a volte è partito male nelle partite"

Graziano Mannari ha dato la sua visione sul Milan, in vista della prossima sfida contro la Juventus. Ecco cosa ha detto: "La pecca del Milan in questi anni è stato partire male nelle partite: nei primi 15/20 minuti prendi gol e non riesci più a rientrarci. Spero che dopo la partita con l'Inter ci sia un miglioramento. A volte è una sensazione di squadra, quando sei in campo succede ed è difficile dare una spiegazione. Le batoste ti insegnano a partire con una cattiveria diversa".