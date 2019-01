Maradona "grazie a tutti, sto bene"

(ANSA) NAPOLI, 5 GEN - "Voglio ringraziarvi per i messaggi di incoraggiamento. Mi dispiace che vi siate preoccupati senza motivo. Voglio dirvi che non è successo niente, che sto bene". Così Diego Maradona sul suo profilo Facebook, per rassicurare le tante persone che gli avevano mandato messaggi di auguri e preoccupazione per il breve ricovero in ospedale di ieri. "Oggi - scrive l'ex campione - mi prendo cura dei miei nipoti Benja, Dieguito Mattia, e di mio figlio Diego Fernando. Mando un bacio a tutti". La notizia del breve ricovero di Maradona a Buenos Aires si era subito diffusa in Italia e specialmente i tifosi del Napoli nella serata di ieri avevano inondato i social network di messaggi di preoccupazione e incoraggiamento al loro idolo.