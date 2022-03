Marani: "Abbiamo avuto la conferma del Milan ad alto livello"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Matteo Marani, giornalista, si è così espresso a SkySport sul Milan: "Abbiamo avuto la conferma del Milan ad alto livello, aveva tutta la pressione addosso ma dentro tutto questo ha vinto un’altra partita fondamentale e stare 5 punti sopra l’Inter. Contro il Torino non è una partita banale, anzi molto complicata perché il Torino è il Torino. L’ambiente del Milan è quello più forte di tutte dal punto di vista mentale. Non dal punto di vista delle qualità, ma come ambiente è sopra le altre. Il Milan ha più tre punti dell’anno scorso ma sono lì nonostante tanti problemi e tutto questo nasce da Pioli che ha migliorato i giocatori e anche dalla dirigenza".