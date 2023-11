Marani: "Avanti con le seconde squadre, serve al sistema calcio"

(ANSA) - COVERCIANO (FIRENZE), 02 NOV - "Siamo stati disponibili sulle seconde squadre, continuiamo questo processo nell'interesse del sistema calcio". Lo ha affermato Matteo Marani, presidente della Lega Pro, a margine della presentazione del libro 'Calcio, invenzione infinita' di Sandro Picchi e Marco Viani al centro tecnico federale di Coverciano, ricordando che "quest'anno dopo cinque anni è entrata nel campionato di serie C una seconda squadra. E' entrata l'Atalanta, una società molto seria, molto credibile e molto autorevole". Per Marani "aprirsi alle seconde squadre, lo voglio ricordare, è stato da parte delle società di serie C un atto di grande generosità: non è un atto scontato perché credo che nessun nel proprio campionato accetti così facilmente l'arrivo di altri. Noi andiamo avanti con questo processo, senza forzature, un processo che deve graduale, con delle regole che devono rispettare l'equa competizione all'interno del nostro campionato, e poi vediamo".

Secondo il presidente della Lega Pro "il campionato Primavera non potrà mai formare quanto un'esperienza che un ragazzo fa in serie C perché in serie C c'è un livello superiore ed un portato di esperienza diversa, e ti trovi a confrontarti con giocatori maturi". La diretta in chiaro della partita fra Catania ed Avellino, ha inoltre osservato Marani, "ha avuto molto successo, abbiamo fatto trecentomila visualizzazioni medie, un risultato molto importante, è l'inizio di un percorso per cui devo dire grazie alla Rai. Il grande riscontro di pubblico televisivo dimostra che la serie C ha un patrimonio molto ampio ed un bel potenziale dal punto di vista della comunicazione". (ANSA).