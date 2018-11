Marani: "Chi si occupa di politica deve occuparsi di politica, Gattuso ha fatto benissimo con quel poco che ha avuto"

Matteo Marani, intervenuto a Sky Sport 24, ha spezzato una lancia a favore di Gattuso dopo le frasi di Salvini nel postpartita dell'Olimpico: "Si fa un'agenzia per una telefonata? Telefonagli direttamente. La politica non brilla, chi si occupa di politica deve occuparsi di politica. Faccio fatica ad immaginare Aldo Moro che twitti su una partita. I politici fanno i capo popolo, si occupano della squadra di calcio e non dei problemi delle strade. Ci sono regioni con gravi problemi economici che hanno stanziato finanziamenti alle squadre. Questo è populismo, quello che fa Salvini è sbagliato. Gattuso ha fatto benissimo in questi mesi con quel poco che ha avuto. Credo ci siano cose più importanti e più urgenti".