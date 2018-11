Marani: "Cutrone sta dando tanto al Milan, in campo sprigiona il veleno"

Matteo Marani, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato dell'apporto di Patrick Cutrone al Milan: "Cutrone sta dando tanto al Milan, non solo in termini di gol. Come approccio, quando lui è in campo il suo veleno lo sprigiona. Sono curioso di vederlo da solo come prima punta, un ritorno al passato. Sono curioso anche di vedere Suso alle sua spalle. Cutrone ha fame, ha voglia, va su tutti i palloni. E' un Milan meno bello rispetto a qualche anno fa".