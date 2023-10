Marani: "Dimissioni Gravina? Non è tempo delle divisioni"

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Di fronte alla richiesta di dimissioni avanzate nei confronti del presidente Figc, Gabriele Gravina, troviamo che non sia il tempo delle divisioni e del catastrofismo". Così il presidente della Lega Pro Matteo Marani secondo cui "il calcio italiano ha di fronte a sè settimane decisive nelle quali si giocherà la qualificazione al prossimo Europeo, obiettivo indispensabile per tutti. Come del resto il lavoro per il miglioramento-risanamento del sistema calcio. L'unica strada che può portare al rilancio del movimento è l'unità di intenti". (ANSA).