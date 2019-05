Marani: "Gattuso ha buone chances di restare anche senza Champions. Leonardo? Meno possibilità rispetto a Rino"

Matteo Marani, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della situazione della dirigenza rossonera: "Gazidis ha preso in mano il Milan, guida lui, sta prendendo le decisioni. La gestione tecnica va direttamente su Gazidis. Stanno arrivando figure nuove, hanno dimostrato i loro risultati in Francia. Sta cercando di crearsi una struttura per il futuro, sono curioso di vedere Gattuso. Se arrivasse in Champions non credo ci sia discussione. Anche non andando in Champions credo che abbia buone possibilità di rimanere, non ci sono alternative, anche a livello economico, migliori di Gattuso nella sua fascia. Credo che il binomio Leonardo-Gattuso si scinda, il tandem si è rotto, forse non si è neanche mai formato. Credo che in questo momento Gattuso abbia delle chance maggiori rispetto a Leonardo".