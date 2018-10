Marani: “Gattuso ha dimostrato di essere un tecnico da Milan. Derby? Ecco i punti deboli delle due squadre”

Matteo Marani è intervenuto a SkySport24 e, in vista del derby di domenica, ha parlato così dei due tecnici: “Spalletti e Gattuso sono due allenatore carismatici, a volte sono molto duri e focosi. Hanno storie diverse visto che Spalletti ha costruito la sua carriera sul 4-2-3-1, mentre Gattuso ha risolto l’enigma tattico del Milan con il 4-3-3. Rino ha dimostrato di essere un tecnico da Milan e ha dato ad ogni giocatore la sua posizione giusta in campo. All’Inter, manca un po’ di qualità in mezzo al campo quando non c’è Brozovic e dipende molto dai gol di Icardi. Il Milan, invece, ha il problema della difesa che subisce troppi gol”.