Marani: "Higuain ha fatto scelte sbagliate che non sono da lui, sta pagando il lungo momento negativo"

Matteo Marani, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Gonzalo Higuain: "Ieri gli ho visto fare scelte sbagliate che non sono da Higuain, a volte non ha visto alcuni giocatori, come Kessie e Suso. E' un giocatore che sta scontando il lungo momento negativo. Questa insicurezza la si percepisce. Ci sono stati problemi fisici e squalifica, ma Higuain non è sereno. E' uno dei più grandi centravanti visti nel nostro campionato, forse paga il prezzo quando sente la pressione e ne risente".