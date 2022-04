Marani: "Il secondo tempo del Milan contro la Lazio mi ha impressionato"

MilanNews.it

Intervenuto a SkySport24, Matteo Marani ha commentato così il momento del Milan: "Il Milan ti dà sempre la sensazione di avere qualcosa in meno, ma poi non si stacca mai dalla vetta. Mentalmente il Milan è molto forte e non molla mai. Rispetto all'anno scorso a 5 punti in più, questo dimostra ulteriormente l'ottimo lavoro di Pioli. Il secondo tempo dei rossoneri contro la Lazio mi ha impressionato. Il Milan ha voluto vincere a tutti i costi la partita".