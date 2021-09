Marani: "In 11 Milan decisamente superiore all'Atl.Madrid. Mai rigore quello per gli spagnoli"

Ai microfoni di SkySport24, Matteo Marani ha commentato così la prestazione del Milan contro l'Atletico Madrid: "Dal punto di vista della rosa, quella dell'Atletico Madrid è più ricca. Ma l'episodio finale non può non pesare sul giudizio della partita, il Milan è stato decisamente superiore agli spagnoli fino a quando era in 11. Ha fatto una grande partita, confermando quanto di buono sta facendo in questo inizio di stagione. E' in continua crescita. Leao è in grande forma, Tonali è in crescita. Il secondo giallo di Kessie è esagerato, ma forse l'ivoriano doveva stare più attento. Il Milan ha voglia di spaccare il mondo, deve stare attento a non avere troppa foga. Non so se sul rendimento di Kessie conti di più la questione contratto o il fatto che non ha potuto fare la preparazione. Il Milan è stato bello e autorevole. Sul rigore c'è poco da dire, non è mai rigore".