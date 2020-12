Marani: "L'impronta di Pioli c'è anche se non rivendica mai i meriti"

Matteo Marani, intervenuto a Sky Sport, ha sottolineato l'imortanza di Stefano Pioli in questo splendido momento rossonero: "L'impronta c'è molto, è un Milan che sta molto bene, è in fiducia. Il lavoro di Pioli è eccezionale, è uno che non cerca mai la vetrina, non rivendica mai i meriti. Viaggia con un profilo basso, ha dato un segnale di concretezza contro il Celtic. Il suo lavoro è stato molto importante. Il Milan non è dipendente da Ibra come la Juve è dipendente da Ronaldo".