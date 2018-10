Marani: "L'incidenza di Higuain sul campionato italiano è superiore a quella di Ronaldo"

Matteo Marani, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Gonzalo Higuain: "In questo campionato l'incidenza di Higuain è superiore a quella di Ronaldo, non solo per i gol. Pur cambiando maglia, invece di perdere concentrazione, ha dimostrato di far crescere tutta la squadra. Vicino a lui giocano bene tutti, fa giocare tutti".