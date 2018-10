Marani: "Milan, avanti con le due punte. In questo momento non si può fare a meno di Cutrone"

Matteo Marani è intervenuto a SkySport24 e sulla vittoria del Milan contro la Sampdoria ha dichiarato: "Bisogna andare avanti con le due punte, Higuain e Cutrone sono una sorta di scaccia crisi per il Milan. Con il 4-4-2, la squadra rossonera è meno spettacolare, però questo modulo dà grande concretezza. Non mi è piaciuta ieri la parte destra della difesa, Calabria e Musacchio non mi sono piaciuti. Tra Higuain e Cutrone c'è una grande intesa, ieri si sono mossi bene, non sono quasi mai stati sulla stessa linea. Si trovano bene, sono bravi a dialogare tra di loro. Cutrone è velonoso, ha grande veleno dentro di sè e in questo momento il Milan non può farne a meno. Molto bene anche Suso, mentre a sinistra non mi è piaciuto Laxalt. Il Milan è stato troppo prudente a sinistra".