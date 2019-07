Marani: "Niente aspettative sul Milan, sta costruendo"

Matteo Marani su Sky ha parlato di Milan, dicendo: “Credo che non sia giusto porre sul Milan troppe aspettative: cioè non si può caricare il Milan, non gli si può addossare questo peso, perché il Milan sta costruendo ed è un momento diverso rispetto, per esempio, all’Inter. L’Inter ha fatto un percorso in questi 2-3 anni che il Milan non ha potuto fare per una serie di vicissitudini societarie che non serve rivangare. Però è chiaro che i momenti siano diversi. Oggi il Milan sta cercando di fare il suo percorso e ha preso un allenatore da questo punto di vista di costruzione, per il futuro, anche se non è facile.”