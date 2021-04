Marani: "Non togliamo meriti al Milan, stanno ancora lottando per il loro obiettivo"

Intervenuto nella trasmissione ‘Il Calcio è Servito’ in onda su Sky, Matteo Marani ha parlato del Milan all’indomani della sconfitta contro il Sassuolo. Marani ha detto: “Ho sempre avanzato dei dubbi sul Milan che fosse da scudetto, perché è chiaro che alla lunga le assenze le paghi, come quella di Ibrahimovic. Ma ciò non deve togliere meriti ai rossoneri, perché stanno facendo una stagione straordinaria dato che hanno migliorato per ora di 16 punti. Sappiamo dall’inizio che il Milan avrebbe dovuto lottare con il Napoli, con l’Atalanta e con le romane. Il quarto posto è un obiettivo difficilissimo perché ci sono altre squadre forti. Per ora il Milan è ancora in vantaggio sul Napoli e ogni partita pesa tantissimo, il doppio. Ci sono ancora scontri diretti da giocare”.