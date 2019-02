Marani: "Piatek riesce a reggere tutto il peso, con lui il Milan può puntellare l'ingresso in Champions"

Matteo Marani, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Piatek e del suo impatto in rossonero: "Piatek non ha fatto una scalata da poco, è un giocatore che segna tantissimo e la cosa forte è che riesce a stare lì in mezzo con tutto questo peso, reggendo tutto questo. Il Milan su di lui può puntellare davvero l'ingresso in Champions che può cambiare la storia di questa squadra".