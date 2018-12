Marani: "Questa sera mi aspetto un grande Milan, fin qui in Europa League non è mai stato convincente"

Matteo Marani, intervenuto a Sky Sport 24, ha espresso la sua opinione in vista della sfida di questa sera tra Milan e Olympiacos: "Mi aspetto un grande Milan, fin qui in questa Europa League non è mai stato convincente fino in fondo. Il Milan visto col Torino non mi è piaciuto, per lunghi tratti ho visto i granata migliori. Potrebbe essere la serata del riscatto di Higuain. Calhanoglu è molto di sotto al suo livello. Il Milan davanti ha le candele un po' bagnate".