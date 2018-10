Marani sul Milan: "Contro il Betis deve riscattare la brutta prestazione nel derby. Su Donnarumma..."

Matteo Marani è intervenuto a SkySport24 e ha parlato così del Milan in vista della sfida di questa sera contro il Betis: "Il Milan deve scrollarsi di dosso il prima possibile la sconfitta nel derby, nel quale il Milan è stato troppo remissivo. L'atteggiamento della squadra non è stato molto gradito in società. Il Milan non è stato il solito Milan contro l'Inter. Stasera contro il Betis mi aspetto una grande risposta da parte dei rossoneri. L'Europa League è importante per la società milanista. Donnarumma? Gli consiglio di guardare bene questa sera Reina e prendere il meglio dalla sua esperienza. Gigio sta finendo i bonus, non può commettere tanti altri errori".